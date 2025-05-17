Мантуров и Кириенко организуют празднование 80-летия Калининградской области

Подготовка к празднованию 80-летия Калининградской области вышла на новый уровень после рабочего совещания с участием первых лиц государства. Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров и Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко провели детальное обсуждение концепции предстоящих юбилейных мероприятий, которые пройдут в 2026 году. Оба высокопоставленных чиновника согласились возглавить организационный комитет празднования, подчеркнув особое значение этой даты для всей страны.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, который станет заместителем председателя оргкомитета, представил развёрнутую программу подготовки к юбилею. В своем выступлении он акцентировал внимание на исторической связи между 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и образованием самого западного региона России.

«Эти два события неразрывно связаны между собой, ведь именно благодаря Победе появилась на карте Калининградская область», — отметил губернатор.

Программа празднования включает несколько основных направлений. Идеологическая составляющая будет направлена на укрепление образа региона как неотъемлемой части России через продвижение его символов и традиций. В культурной сфере планируется проведение масштабных мероприятий, включая фестивали федерального уровня, среди которых особое место займут российско-китайские молодёжные игры. Инфраструктурные проекты предусматривают как реконструкцию существующих, так и строительство новых объектов.

Особый интерес представляет инициатива по созданию в каждом муниципальном образовании региона тематических общественных пространств, посвящённых другим субъектам Российской Федерации. По словам Беспрозванных, эта идея уже получила поддержку коллег-губернаторов по всей стране.

«Наша цель — сделать так, чтобы каждый житель России ощутил: Калининград находится в сердце каждого», — пояснил глава региона.

Сергей Кириенко в своём выступлении предложил сосредоточиться на нескольких знаковых проектах, которые смогут стать объединяющими для всей страны. Денис Мантуров со своей стороны поручил в кратчайшие сроки подготовить детальный план мероприятий с указанием объемов и источников финансирования.

«Пусть таких якорных мероприятий будет немного, но они должны быть по-настоящему масштабными и узнаваемыми», — призвал Кириенко.

В состав оргкомитета, который будет окончательно сформирован к июню, войдут около 30 представителей федеральных и региональных органов власти, а также руководители крупных компаний и учреждений культуры. Ожидается, что вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социально-экономическое развитие региона, также примет активное участие в подготовке юбилейных мероприятий.

Особое значение придаётся федеральному статусу предстоящего празднования, который был утверждён указом президента Владимира Путина. Это подчёркивает не только историческую важность даты, но и стратегическое значение Калининградской области как неотъемлемой части России, несмотря на её географическую обособленность. Как отметили участники совещания, юбилей станет важным этапом в укреплении общероссийской идентичности и продемонстрирует единство страны.