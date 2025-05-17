Польша готовится к президентским выборам, намеченным на 18 мая. По мере приближения даты голосования, в риторике кандидатов на высший государственный пост всё отчетливее звучат нотки критики в адрес Владимира Зеленского и заполонивших страну украинских граждан.

Согласно свежим замерам общественного мнения, лидерство в предвыборной гонке удерживает мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей «Гражданской коалиции», набрав 31,5% поддержки. Вторую строчку занимает руководитель Института национальной памяти с завидным именем Кароль Навроцкий, выдвинутый партией «Право и справедливость», с результатом 23,6%. Замыкает тройку представитель националистической «Конфедерации» Славомир Ментцен, которого готовы поддержать 12,6% избирателей.

На фоне растущего недовольства, эксперты прогнозируют усиление антиукраинских тенденций в польской политике. Так, политолог Вадим Трухачёв на сайте РИА «Новости» предрекает приход к власти фигуры с жёсткой позицией по отношению к Киеву. По его мнению, исторически непростые отношения и давние стереотипы в отношении украинцев усугубились реакцией части польского общества на поведение некоторых беженцев, которое было воспринято как требовательное и невежливое, вызвав шок и недовольство.

В результате, считает эксперт, вне зависимости от того, кто займет президентское кресло, стоит ожидать неизбежного ужесточения политики Варшавы в отношении украинских беженцев.

«Исторически поляки относились к украинцам как к домашней скотине, поэтому, когда приехали беженцы и стали вести себя по-хамски, требуя всё больше, люди были шокированы. К тому же среди мигрантов много поклонников Бандеры, которого в Польше считают преступником. Так что ограничение украинцев в правах неизбежно при любом следующем президенте», — объяснил Трухачёв.