«Отношение как к скотине»: Украину готовят к превращению друга и союзника во врага
Политолог Трухачёв: Следующий польский президент будет противником Украины
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Польша готовится к президентским выборам, намеченным на 18 мая. По мере приближения даты голосования, в риторике кандидатов на высший государственный пост всё отчетливее звучат нотки критики в адрес Владимира Зеленского и заполонивших страну украинских граждан.
Согласно свежим замерам общественного мнения, лидерство в предвыборной гонке удерживает мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей «Гражданской коалиции», набрав 31,5% поддержки. Вторую строчку занимает руководитель Института национальной памяти с завидным именем Кароль Навроцкий, выдвинутый партией «Право и справедливость», с результатом 23,6%. Замыкает тройку представитель националистической «Конфедерации» Славомир Ментцен, которого готовы поддержать 12,6% избирателей.
На фоне растущего недовольства, эксперты прогнозируют усиление антиукраинских тенденций в польской политике. Так, политолог Вадим Трухачёв на сайте РИА «Новости» предрекает приход к власти фигуры с жёсткой позицией по отношению к Киеву. По его мнению, исторически непростые отношения и давние стереотипы в отношении украинцев усугубились реакцией части польского общества на поведение некоторых беженцев, которое было воспринято как требовательное и невежливое, вызвав шок и недовольство.
В результате, считает эксперт, вне зависимости от того, кто займет президентское кресло, стоит ожидать неизбежного ужесточения политики Варшавы в отношении украинских беженцев.
«Исторически поляки относились к украинцам как к домашней скотине, поэтому, когда приехали беженцы и стали вести себя по-хамски, требуя всё больше, люди были шокированы. К тому же среди мигрантов много поклонников Бандеры, которого в Польше считают преступником. Так что ограничение украинцев в правах неизбежно при любом следующем президенте», — объяснил Трухачёв.
Отношения Польши и Украины уже не те, что в начале спецоперации. Теперь от дружбы между странами осталась лишь бледная тень. Окончательно положить конец добрососедским отношениям может новый польский лидер, выборы которого назначены на 18 мая. Ранее кандидат в президенты Ментцен заявил, что у украинских беженцев слишком много прав, которые им полагаться не должны. Другой желающий стать главой государства политик Браун считает, что Варшава должна восстановить отношения с Москвой.