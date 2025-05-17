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Регион
17 мая, 12:00

Стали известны «жёсткие требования» Москвы на переговорах в Стамбуле

Bloomberg: Россия выдвинула жёсткие требования Киеву на переговорах в Стамбуле

Обложка © МИД РФ

Обложка © МИД РФ

Согласно информации Bloomberg, на стамбульских переговорах российская делегация представила Украине ряд жёстких условий для прекращения боевых действий. Как сообщают осведомлённые источники издания, среди ключевых требований Москвы значатся:

  1. Принятие Украиной нейтрального статуса без права размещения иностранных военных контингентов или оружия массового поражения;
  2. Юридическое признание перехода Крыма, Севастополя и четырёх новых субъектов в состав России с последующей международной ратификацией;
  3. Отказ Киева от любых репарационных претензий.

При этом, по данным агентства, прекращение огня возможно лишь после полного вывода украинских войск с территорий новых регионов, часть которых в настоящее время остаётся под контролем ВСУ. Отмечается, что данные требования принципиально не отличаются от российской позиции, последовательно озвучиваемой на протяжении последнего года.

Пресс-служба Кремля, как указывает Bloomberg, воздержалась от комментариев по существу переговорных позиций, несмотря на соответствующий запрос редакции.

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Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, которые изначально планировались на 15 мая. Они длились порядка двух часов. По их завершении Владимир Мединский, помощник российского президента и руководитель делегации РФ, сообщил о достижении важной договорённости: стороны согласовали крупнейший за время конфликта обмен военнопленными по схеме «тысяча на тысячу». Особо было отмечено, что Москва и Киев договорились подготовить и представить взаимные предложения по возможному прекращению боевых действий.

Александра Мышляева
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