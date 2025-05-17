Согласно информации Bloomberg, на стамбульских переговорах российская делегация представила Украине ряд жёстких условий для прекращения боевых действий. Как сообщают осведомлённые источники издания, среди ключевых требований Москвы значатся:

Принятие Украиной нейтрального статуса без права размещения иностранных военных контингентов или оружия массового поражения; Юридическое признание перехода Крыма, Севастополя и четырёх новых субъектов в состав России с последующей международной ратификацией; Отказ Киева от любых репарационных претензий.

При этом, по данным агентства, прекращение огня возможно лишь после полного вывода украинских войск с территорий новых регионов, часть которых в настоящее время остаётся под контролем ВСУ. Отмечается, что данные требования принципиально не отличаются от российской позиции, последовательно озвучиваемой на протяжении последнего года.

Пресс-служба Кремля, как указывает Bloomberg, воздержалась от комментариев по существу переговорных позиций, несмотря на соответствующий запрос редакции.