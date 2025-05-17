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Регион
17 мая, 11:12

Российские ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Крымом два украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России. По данным ведомства, дроны над территорией республики зафиксировали в 12:05 по московскому времени.

«В период с 12:05 до 12:25 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал, что ночью украинские войска попытались атаковать Севастополь. Всего над Чёрным морем сбили 43 украинских дрона.

Александра Мышляева
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