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17 мая, 15:12

«Важно учитывать все факторы»: Назван идеальный возраст для зачатия ребёнка

Врач Майорова считает 20-30 лет оптимальным возрастом для зачатия ребёнка

Молодые родители. Обложка © freepik

Молодые родители. Обложка © freepik

С биологической точки зрения оптимальным возрастом для зачатия ребёнка считается период от 20 до 30 лет, сообщила врач-репродуктолог Ольга Майорова. По её словам, женский организм в данном диапазоне находится в наиболее благоприятной форме, что связано с высокой фертильностью и более качественными яйцеклетками. Кроме того, в этот возраст ниже риск осложнений во время беременности.

Также важно, что женщины в этом возрасте обычно имеют меньше хронических заболеваний, которые могут негативно сказаться на течении беременности и здоровье малыша. Однако эти данные являются общей статистикой. Каждая женщина уникальна, её репродуктивное здоровье зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни, общее состояние здоровья и другие, предупредила эксперт.

«Важно учитывать все факторы — биологические, социальные и психологические — и принимать решение, которое будет оптимальным для конкретной женщины и её семьи», — заключила собеседница «Газеты.ru».

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Ранее врач тоже назвала лучший возраст для рождения первенца. По словам эксперта, оптимальнее всего рожать чадо с 23 до 35 лет. Кроме того, Life.ru выяснил, при каком доходе россияне готовы завести ребёнка.

Борис Эльфанд
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