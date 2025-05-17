«Важно учитывать все факторы»: Назван идеальный возраст для зачатия ребёнка

С биологической точки зрения оптимальным возрастом для зачатия ребёнка считается период от 20 до 30 лет, сообщила врач-репродуктолог Ольга Майорова. По её словам, женский организм в данном диапазоне находится в наиболее благоприятной форме, что связано с высокой фертильностью и более качественными яйцеклетками. Кроме того, в этот возраст ниже риск осложнений во время беременности.

Также важно, что женщины в этом возрасте обычно имеют меньше хронических заболеваний, которые могут негативно сказаться на течении беременности и здоровье малыша. Однако эти данные являются общей статистикой. Каждая женщина уникальна, её репродуктивное здоровье зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни, общее состояние здоровья и другие, предупредила эксперт.

«Важно учитывать все факторы — биологические, социальные и психологические — и принимать решение, которое будет оптимальным для конкретной женщины и её семьи», — заключила собеседница «Газеты.ru».