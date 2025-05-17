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17 мая, 13:41

Пожарные спасли 11 человек из горящей многоэтажки в Москве

Обложка © Пресс-служба МЧС Москвы

Обложка © Пресс-служба МЧС Москвы

В Москве сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, вспыхнувший на Ленинградском проспекте. Пламя, охватившее часть здания, полностью потушено. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

Обложка © Пресс-служба МЧС Москвы

В ходе борьбы со стихией сотрудники экстренных служб провели масштабную спасательную операцию. Из задымлённых помещений и зоны риска были оперативно эвакуированы одиннадцать человек. Среди спасенных оказался один ребёнок.

На месте происшествия работали значительные силы МЧС России: к тушению привлекались 32 специалиста и 9 единиц техники. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

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Ранее в Подольске, в здании автосервиса, вспыхнул масштабный пожар, для ликвидации которого были привлечены 20 спасателей и 7 единиц техники. Очевидцы также сообщали о слышимых на месте происшествия взрывах. Прокуратура считает, что постройку могли поджечь.

Владимир Озеров
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