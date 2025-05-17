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Регион
17 мая, 19:54

Российские медиа объединятся против цифровых угроз для подростков

В Госдуме подняли вопрос защиты подростков от деструктивного контента в Сети

Подросток сидит в Интернете. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Подросток сидит в Интернете. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Генеральный директор медиахолдинга «ФедералПресс» Надежда Плотникова а круглом столе в Госдуме по вопросам медиабезопасности детей и противодействию их вовлечения в преступную деятельность через Интернет подчеркнула необходимость объединения медиасообщества и блогеров для эффективного донесения до родителей и учителей информации о существующих угрозах и рисках Сети.

«Самый быстрый шаг — это достижение критической массы информации о тех рисках, которые грозят нашим детям в Интернете», — подчеркнула она.

По её словам, если объединить усилия блогеров и медиа, то можно насытить информационную повестку так, чтобы каждый учитель и родитель осознал риски. Важно также правильно донести эту информацию. При этом семья должна играть ведущую роль в просвещении подрастающего поколения.

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В конце минувшего года уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с жёсткой инициативой по запрету пользования соцсетями детям до 14 и частичному ограничению до 18 лет. Позже депутат Госдумы Виталий Милонов назвал главных врагов детей в Сети, среди которых — педофилы, наркоманы и либералы.

Борис Эльфанд
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