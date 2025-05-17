«Не впустую»: Турецкий политолог оценил итоги встречи в Стамбуле
Политолог Сезер: Переговоры РФ и Украины в Стамбуле прошли не впустую
Переговоры в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России
Стамбульские переговоры оказались результативными, заявил РИА «Новости» турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер. Он подчеркнул, что Украина согласилась на диалог, несмотря на противодействие ряда европейских стран, включая Германию, Великобританию и Францию.
«Вне зависимости от результатов, важно то, что удалось организовать диалог впервые за несколько лет, несмотря на давление ФРГ, Великобритании и Франции на Украину. Сказывается давление президента США Дональда Трампа», — заявил Сезер, отметив, что «Зеленский готовился к очередному шоу», ставя предварительные условия для переговоров.
По словам эксперта, украинская сторона прибыла на переговоры с опозданием на сутки. Как предполагается, во время встречи в Анкаре в четверг президент Турции настоял на том, чтобы украинский лидер направил свою делегацию. Особо подчёркивается, что инициатива о проведении переговоров исходила от российского президента, и в конечном итоге они действительно состоялись, заключил Сезер.
Напомним, что в Стамбуле 16 мая состоялись российско-украинские переговоры общей продолжительностью около двух часов. Как сообщил Владимир Мединский, в ходе переговоров удалось достичь принципиального соглашения о беспрецедентном обмене военнопленными по формуле «тысяча на тысячу» — крупнейшем за весь период конфликта. Кроме того, стороны договорились разработать и представить друг другу предложения по потенциальному прекращению боевых действий.