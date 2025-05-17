Стамбульские переговоры оказались результативными, заявил РИА «Новости» турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер. Он подчеркнул, что Украина согласилась на диалог, несмотря на противодействие ряда европейских стран, включая Германию, Великобританию и Францию.

«Вне зависимости от результатов, важно то, что удалось организовать диалог впервые за несколько лет, несмотря на давление ФРГ, Великобритании и Франции на Украину. Сказывается давление президента США Дональда Трампа», — заявил Сезер, отметив, что «Зеленский готовился к очередному шоу», ставя предварительные условия для переговоров.

По словам эксперта, украинская сторона прибыла на переговоры с опозданием на сутки. Как предполагается, во время встречи в Анкаре в четверг президент Турции настоял на том, чтобы украинский лидер направил свою делегацию. Особо подчёркивается, что инициатива о проведении переговоров исходила от российского президента, и в конечном итоге они действительно состоялись, заключил Сезер.