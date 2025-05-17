«Продвигаемся выше и выше»: Офицер ВС РФ раскрыл планы после освобождения Александрополя

Освобождение посёлка Александрополь в ДНР дало российским военным прекрасную возможность сделать мощный рывок на Красноармейском направлении, в частности между Дзержинском и Красноармейском. Своим мнением с РИА «Новости» поделился командир 7-й роты 3-го батальона 242-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Игорь Пузиков.

«Александрополь был нам необходим для продвижения наших войск дальше. Нужно было закрепиться, занять оборону, чтобы наши союзники и мы уже продвигались дальше. Потому что, по информации, там находился противник. Практически мы находимся где-то в середине между Дзержинском и Красноармейском. Продвигаемся выше и выше», — объяснил он.

По его словам, сам посёлок практически стёрт противником с лица земли, однако остались подвальные помещения, где отдельные группы бойцов ВСУ пытались выжить и устроить засаду для ВС РФ. Командир взвода Жомарбай Калыгулов с позывным Француз, тоже участвовавший в освобождении Александрополя, рассказал, что его ребята на трёх БТР первыми заскочили в посёлок. ВСУ активно пытались помешать нашим войскам и запустили в воздух десятки дронов.

«По нам работали FPV-дроны. Мы когда разговаривали с друг другом, мы друг друга не слышали, до такой степени был звук, как будто там целый рой был», — поделился Калыгулов.

Он добавил, что российские штурмовики два дня держали оборону и не давали вражеским отрядам перейти в контрнаступление. Когда удалось отбросить и уничтожить солдат ВСУ, к ребятам подтянулись резервы, и ВС РФ закрепились в посёлке окончательно.