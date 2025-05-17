МИД Египта оценил переговоры России и Украины в Стамбуле

Египет позитивно оценивает факт проведения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в пятницу, говорится в сообщении МИД страны. Дипломаты подчеркнули важность последующих шагов сторон.

«Арабская Республика Египет приветствует прямые переговоры, состоявшиеся между Российской Федерацией и Украиной в Стамбуле <...> Египет подчёркивает, что этот шаг является обнадёживающим событием», — говорится в заявлении МИД Египта.