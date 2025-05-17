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Регион
17 мая, 17:41

МИД Египта оценил переговоры России и Украины в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России

Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России

Египет позитивно оценивает факт проведения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в пятницу, говорится в сообщении МИД страны. Дипломаты подчеркнули важность последующих шагов сторон.

«Арабская Республика Египет приветствует прямые переговоры, состоявшиеся между Российской Федерацией и Украиной в Стамбуле <...> Египет подчёркивает, что этот шаг является обнадёживающим событием», — говорится в заявлении МИД Египта.

Каир выступил с инициативой, призвав Россию и Украину активизировать усилия по наращиванию доверия между сторонами. Как заявили египетские дипломаты, это необходимо для достижения устойчивого прекращения огня и поиска политического решения затяжного конфликта.

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Напомним, что в Стамбуле 16 мая состоялись российско-украинские переговоры общей продолжительностью около двух часов. По словам Владимира Мединского, участвовавшего в переговорном процессе, стороны пришли к соглашению об одновременном возвращении 1000 военнопленных с каждой стороны. Такой масштаб обмена станет рекордным за время противостояния.

Александра Мышляева
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