До 21 увеличилось число погибших из-за урагана в США

Разбушевавшаяся стихия в американских штатах Кентукки и Миссури привела к трагическим последствиям — по последним данным, число жертв превысило 21 человека, множество людей получили травмы различной степени тяжести.

Согласно информации телеканала NBC, основанной на официальных заявлениях представителей власти, наибольшие человеческие потери зарегистрированы в Кентукки, где погибли 14 жителей. На территории Миссури печальная статистика насчитывает пять смертельных случаев в Сент-Луисе и два — в округе Скотт. Предварительный подсчёт показывает, что ураганный ветер причинил значительный ущерб жилому фонду — пострадали более пяти тысяч домовладений.

Медицинские учреждения приняли десятки пострадавших, включая одного ребёнка, находящегося в крайне тяжёлом состоянии. Как заявил официальный представитель полицейского управления Сент-Луиса Митч Маккой, аварийно-спасательные команды в настоящее время проводят тщательный осмотр повреждённых строений, пытаясь обнаружить пострадавших под обломками.

В связи с сохраняющейся угрозой повторных штормовых явлений и значительными разрушениями городские власти настоятельно рекомендуют населению воздержаться от выхода из домов без крайней необходимости. В наиболее пострадавших районах введены особые ограничительные меры — с девяти часов вечера до шести утра действует комендантский час, который, по объяснению представителей администрации, призван предотвратить случаи мародёрства и оптимизировать работу экстренных служб.