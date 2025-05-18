Байден забыл дату смерти сына в ходе многочасовой беседы со спецпрокурором

Бывший американский лидер Джо Байден оказался не в состоянии вспомнить важные даты, связанные с его жизнью, включая дату смерти своего старшего сына. Это стало известно благодаря публикации порталом Axios пятичасовой аудиозаписи беседы экс-президента США с бывшим спецпрокурором Робертом Хёром.

На аудиозаписи, сделанной 8 и 9 октября 2023 года, слышно, что Байден делает длительные паузы и невнятно отвечает на вопросы Хёра по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. В начале беседы экс-президент попытался пошутить, заявив: «Я молодой человек», но вскоре стало очевидно, что память его подводит.

Байден также признался, что хранил секретные документы «просто для потомков», а в ответ на вопросы о них неожиданно начал рассказывать о своей поездке в Монголию. Это стало ещё одним свидетельством его проблем с воспоминаниями о важных событиях в своей карьере и жизни.

На фоне этого скандала Дональд Трамп не упустил возможности прокомментировать ситуацию, вновь подвергнув жёсткой критике своего предшественника.

«Самое большое преступление заключается в том, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы! Я выиграл выборы с перевесом в миллионы голосов, и все это знают», – написал он в соцсети Truth Social.

Несмотря на выявленные факты нарушения закона, в феврале 2024 года Хёр решил не предъявлять Байдену обвинений. В своём отчете он указал на проблемы с памятью у экс-президента.

Скандал вокруг секретных документов начался ещё в январе 2023 года, когда в здании аналитического центра, связанном с Байденом, были найдены секретные материалы, относящиеся ко времени, когда он занимал пост вице-президента в 2009-2017 годах. Позже аналогичные документы были обнаружены и в его доме в Уилмингтоне в штате Делавэр.