В Госдуме предложили Трампу концепцию для достижения мира на Украине
Депутат Шеремет: Для достижения мира Трампу не стоит поставлять оружие Киеву
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением, как добиться урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, ключевым условием для его окончания является прекращение западных поставок оружия Киеву. Об этом парламентарий сообщил в беседе с РИА «Новости».
«Президент США заявляет о желании урегулировать военный конфликт на Украине и положить ему конец. США и другим западным странам всего лишь стоит прекратить поставки оружия Украине», — заявил депутат.
Политик уверен, что именно западное вооружение поддерживает конфликт, который в противном случае давно бы завершился, сохранив жизни многих украинских граждан. Шеремет также подчеркнул, что Западу пора прекратить спонсировать Владимира Зеленского.
Напомним, на прошлой неделе президент Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной без предварительных условий. В пятницу была достигнута договорённость об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Украинская делегация запросила встречу на высшем уровне, Москва согласилась. Мединский подтвердил готовность России к продолжению переговоров.