В Госдуме предложили Трампу концепцию для достижения мира на Украине

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением, как добиться урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, ключевым условием для его окончания является прекращение западных поставок оружия Киеву. Об этом парламентарий сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Президент США заявляет о желании урегулировать военный конфликт на Украине и положить ему конец. США и другим западным странам всего лишь стоит прекратить поставки оружия Украине», — заявил депутат.