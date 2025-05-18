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Регион
18 мая, 08:53

Число сбитых над Белгородчиной украинских беспилотников увеличилось до 22

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Общее количество сбитых над Белгородской областью украинских беспилотников самолётного типа достигло 22, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что силы ПВО перехватили ещё четыре БПЛА над регионом меньше чем за час.

«С 8:20 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области», — доложили в пресс-службе ведомства.

Согласно предыдущим сообщениям министерства, утром над областью были перехвачены 14 беспилотников, за ночь ликвидированы 4 дрона.

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Ранее стало известно, что подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по Васильевке в Запорожской области. В результате обстрела пострадали два человека. Оба мирных жителя получили осколочные ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Ольга Сливченко
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