Число сбитых над Белгородчиной украинских беспилотников увеличилось до 22

Общее количество сбитых над Белгородской областью украинских беспилотников самолётного типа достигло 22, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что силы ПВО перехватили ещё четыре БПЛА над регионом меньше чем за час.

«С 8:20 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области», — доложили в пресс-службе ведомства.

Согласно предыдущим сообщениям министерства, утром над областью были перехвачены 14 беспилотников, за ночь ликвидированы 4 дрона.