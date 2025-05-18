Короткая стрижка и неопрятный вид: Во Франции описали «типичного» русского шпиона
LCI: Во Франции раскрыли «типичные черты» русских шпионов и диверсантов
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Французский телеканал LCI выделил «типичные черты», якобы присущие российским диверсантам и шпионам. На это в своём телеграм-канале обратил внимание военный эксперт Борис Рожин.
Канал приводит список признаков, которые, по мнению французских источников, могут указывать на разведчика. К ним относятся: короткая стрижка, наличие рюкзака, неопрятный внешний вид, спортивное телосложение, ношение военной одежды, проживание в лесу у водоёма или в заброшенном здании. Также подозрения могут вызвать российские или белорусские документы.
Пока Франция борется с «русскими шпионами», Венгрия депортировала двух украинских сотрудников посольства, занимавшихся шпионской деятельностью под видом дипломатической работы. Позднее было опубликовано видео задержания украинского разведчика в Будапеште.