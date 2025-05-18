Короткая стрижка и неопрятный вид: Во Франции описали «типичного» русского шпиона

Французский телеканал LCI выделил «типичные черты», якобы присущие российским диверсантам и шпионам. На это в своём телеграм-канале обратил внимание военный эксперт Борис Рожин.

Канал приводит список признаков, которые, по мнению французских источников, могут указывать на разведчика. К ним относятся: короткая стрижка, наличие рюкзака, неопрятный внешний вид, спортивное телосложение, ношение военной одежды, проживание в лесу у водоёма или в заброшенном здании. Также подозрения могут вызвать российские или белорусские документы.