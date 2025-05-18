Путин отправится в региональную поездку после 19 мая

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе, с 19 по 25 мая, отправится в региональную поездку. О планах главы государства рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин. Однако он не стал раскрывать, куда именно поедет Путин, а также не озвучил цель визита.

«На предстоящей неделе одно из ярких кремлёвских событий — вручение государственных наград. Президент также проведёт совещание с членами правительства и Совбеза. Не исключена региональная поездка. В президентском графике также заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству», — отметил Зарубин.