«Позитивные эмоции»: Силуанов оправдался за смех на совещании Путина

Министр финансов РФ Антон Силуанов внезапно рассмеялся на совещании по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства предложил чиновнику оценить вероятность налоговых послаблений. Заметив улыбку Силуанова, Путин с юмором отметил, что это хороший знак, и послабления, видимо, будут. Однако министр ответил: «Не совсем». При этом сдавленно посмеялся. Позже Силуанов объяснил свой смех в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Совещание Владимира Путина. Видео © Telegram / Зарубин

«Совещание такое позитивное. Встреча с бизнесом. У меня вообще-то всегда хорошее настроение. <…> У Министерства финансов всегда очень много сложных вопросов, поэтому не всегда приходится улыбаться. А в данной ситуации так сложилось, что вопросы, которые подымались, их можно было решить. Ну есть же позитивные эмоции у министра финансов, почему бы и нет», — сказал чиновник.