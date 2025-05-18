«Позитивные эмоции»: Силуанов оправдался за смех на совещании Путина
Силуанов объяснил хорошим настроением свой смех на совещании Путина
Антон Силуанов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Министр финансов РФ Антон Силуанов внезапно рассмеялся на совещании по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства предложил чиновнику оценить вероятность налоговых послаблений. Заметив улыбку Силуанова, Путин с юмором отметил, что это хороший знак, и послабления, видимо, будут. Однако министр ответил: «Не совсем». При этом сдавленно посмеялся. Позже Силуанов объяснил свой смех в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Совещание Владимира Путина. Видео © Telegram / Зарубин
«Совещание такое позитивное. Встреча с бизнесом. У меня вообще-то всегда хорошее настроение. <…> У Министерства финансов всегда очень много сложных вопросов, поэтому не всегда приходится улыбаться. А в данной ситуации так сложилось, что вопросы, которые подымались, их можно было решить. Ну есть же позитивные эмоции у министра финансов, почему бы и нет», — сказал чиновник.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе, с 19 по 25 мая, отправится в региональную поездку. Однако журналист ВГТРК Павел Зарубин не стал раскрывать, куда именно поедет Путин, а также не озвучил цель визита, говоря о планах российского лидера.