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18 мая, 11:08

«Позитивные эмоции»: Силуанов оправдался за смех на совещании Путина

Силуанов объяснил хорошим настроением свой смех на совещании Путина

Антон Силуанов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Антон Силуанов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Министр финансов РФ Антон Силуанов внезапно рассмеялся на совещании по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства предложил чиновнику оценить вероятность налоговых послаблений. Заметив улыбку Силуанова, Путин с юмором отметил, что это хороший знак, и послабления, видимо, будут. Однако министр ответил: «Не совсем». При этом сдавленно посмеялся. Позже Силуанов объяснил свой смех в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Совещание Владимира Путина. Видео © Telegram / Зарубин

«Совещание такое позитивное. Встреча с бизнесом. У меня вообще-то всегда хорошее настроение. <…> У Министерства финансов всегда очень много сложных вопросов, поэтому не всегда приходится улыбаться. А в данной ситуации так сложилось, что вопросы, которые подымались, их можно было решить. Ну есть же позитивные эмоции у министра финансов, почему бы и нет», — сказал чиновник.

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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе, с 19 по 25 мая, отправится в региональную поездку. Однако журналист ВГТРК Павел Зарубин не стал раскрывать, куда именно поедет Путин, а также не озвучил цель визита, говоря о планах российского лидера.

Татьяна Миссуми
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