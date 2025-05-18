Камера сняла экс-министра торговли Подмосковья Хубутию после насилия над Ван
Михаил Хубутия в суде. Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Появилось видео с бывшим министром торговли Московской области Михаилом Хубутией, который обвиняется в жестоком избиении экс-возлюбленной Юлии Ван в её подмосковном доме. Мужчину зафиксировали камеры наблюдения на территории коттеджного посёлка, когда он покидал место преступления. Кадры публикуют «Известия».
Михаил Хубутия. Видео © iz.ru
Посёлок, о котором идёт речь, находится вблизи Одинцова. На кадрах Хубутия в тёмном спортивном костюме и капюшоне быстрым шагом направляется к выходу с территории. При этом он не пытается закрыть лицо руками и выглядит встревоженным.
Напомним, 24 апреля Михаил Хубутия пришёл в подмосковный дом к бывшей возлюбленной Юлии Ван и жестоко избил её обухом топора, затем скрылся с места происшествия. Женщина получила травмы ног, перелом кисти и ушибы по всему телу, её госпитализировали. Позже мужчина сознался в содеянном и пришёл в полицию с повинной. Хубутия и Ван состояли в любовных отношениях, у пары есть общая дочь. Предположительно, ревность и нежелание отпускать возлюбленную стали мотивом преступления. Мужчина отправлен под домашний арест на срок в 1 месяц и 11 суток.