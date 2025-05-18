Камера сняла экс-министра торговли Подмосковья Хубутию после насилия над Ван

Появилось видео с бывшим министром торговли Московской области Михаилом Хубутией, который обвиняется в жестоком избиении экс-возлюбленной Юлии Ван в её подмосковном доме. Мужчину зафиксировали камеры наблюдения на территории коттеджного посёлка, когда он покидал место преступления. Кадры публикуют «Известия».

Посёлок, о котором идёт речь, находится вблизи Одинцова. На кадрах Хубутия в тёмном спортивном костюме и капюшоне быстрым шагом направляется к выходу с территории. При этом он не пытается закрыть лицо руками и выглядит встревоженным.