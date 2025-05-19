«Посты стали подчищать»: Мизулина рассказала о попытках скрыть скандал с дочерью Шевцовой
Мизулина сообщила, что посты о дочери вологодской чиновницы Шевцовой удаляют
Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
В Сети начали пропадать публикации о скандальных высказываниях дочери главы Нюксенского муниципального округа Юлии Шевцовой. Как сообщила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, в региональных пабликах заметно удаление постов и комментариев, посвящённых этой теме.
«Судя по всему, посты об этой ситуации стали подчищать в местных пабликах. Публикации появляются, а потом чудесным образом исчезают. Жители региона говорят, что комментарии также активно удаляют. Среди моей аудитории много молодых ребят, участников СВО, которые сейчас на фронте и с честью выполняют свой долг. Именно они и прислали изначально посты, посчитав их оскорбительными», — написала она в своём телеграм-канале.
По словам Мизулиной, уже появились желающие занять место главы Нюксенского муниципального округа.
Напомним, что ранее дочь вологодской чиновницы Юлии Шевцовой сняла ролик, в котором угрожала неугодным отправкой на фронт, прикрывшись матерью. Шевцова извинилась перед всеми жителями Вологодской области и пользователями Сети. Поведение своего ребёнка, она называет «ошибкой по глупости».