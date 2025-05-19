Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 00:42

«Посты стали подчищать»: Мизулина рассказала о попытках скрыть скандал с дочерью Шевцовой

Мизулина сообщила, что посты о дочери вологодской чиновницы Шевцовой удаляют

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

В Сети начали пропадать публикации о скандальных высказываниях дочери главы Нюксенского муниципального округа Юлии Шевцовой. Как сообщила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, в региональных пабликах заметно удаление постов и комментариев, посвящённых этой теме.

«Судя по всему, посты об этой ситуации стали подчищать в местных пабликах. Публикации появляются, а потом чудесным образом исчезают. Жители региона говорят, что комментарии также активно удаляют. Среди моей аудитории много молодых ребят, участников СВО, которые сейчас на фронте и с честью выполняют свой долг. Именно они и прислали изначально посты, посчитав их оскорбительными», — написала она в своём телеграм-канале.

По словам Мизулиной, уже появились желающие занять место главы Нюксенского муниципального округа.

«Заройте топор войны!» Депутату Госдумы угрожают после критики «‎зарвавшегося» чиновника
«Заройте топор войны!» Депутату Госдумы угрожают после критики «‎зарвавшегося» чиновника

Напомним, что ранее дочь вологодской чиновницы Юлии Шевцовой сняла ролик, в котором угрожала неугодным отправкой на фронт, прикрывшись матерью. Шевцова извинилась перед всеми жителями Вологодской области и пользователями Сети. Поведение своего ребёнка, она называет «ошибкой по глупости».

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Екатерина Мизулина
  • Общество
  • Вологодская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar