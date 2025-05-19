«Посты стали подчищать»: Мизулина рассказала о попытках скрыть скандал с дочерью Шевцовой

«Судя по всему, посты об этой ситуации стали подчищать в местных пабликах. Публикации появляются, а потом чудесным образом исчезают. Жители региона говорят, что комментарии также активно удаляют. Среди моей аудитории много молодых ребят, участников СВО, которые сейчас на фронте и с честью выполняют свой долг. Именно они и прислали изначально посты, посчитав их оскорбительными», — написала она в своём телеграм-канале.