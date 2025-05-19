В Японии высказались о предстоящем разговоре Путина и Трампа

Япония признала высокую значимость предстоящих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси.

«Для ситуации на Украине контакты США и России, включая предстоящий разговор, носят крайне важный смысл. Мы с большим интересом внимательно следим за их развитием», — сказал он.