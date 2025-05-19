Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 06:18

«По результатам — ноль»: Зеленского уличили в попытке создать видимость тесных связей с США

Депутат Журавлёв: Зеленский пытается создать иллюзию тесных связей с США

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский пытается создать видимость тесных связей с США, считает первый заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв. Так он в беседе с Life.ru прокомментировал отправку письма главой киевского режима американскому лидеру Дональду Трампу.

Депутат объяснил, что Зеленский стремится встречаться с любыми американскими представителями, чтобы поддерживать иллюзию сотрудничества.

Удалось встретиться с Вэнсом, который стал рьяным католиком, и это огромное достижение для Зеленского, который, кажется, только для этого и приехал в Ватикан. Только вот по результатам — ноль, одни общие слова и декларации, видно, что вице-президент США к украинскому диктатору относится, как минимум, пренебрежительно.

Алексей Журавлёв

Депутат Госдумы

Удалось встретиться с Вэнсом, который стал рьяным католиком, и это огромное достижение для Зеленского, который, кажется, только для этого и приехал в Ватикан. Только вот по результатам — ноль, одни общие слова и декларации, видно, что вице-президент США к украинскому диктатору относится, как минимум, пренебрежительно.
Удалось встретиться с Вэнсом, который стал рьяным католиком, и это огромное достижение для Зеленского, который, кажется, только для этого и приехал в Ватикан. Только вот по результатам — ноль, одни общие слова и декларации, видно, что вице-президент США к украинскому диктатору относится, как минимум, пренебрежительно.
Стала известна главная тема разговора Зеленского и Вэнса
Стала известна главная тема разговора Зеленского и Вэнса

Напомним, Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо с предложениями по укреплению партнёрства в оборонно-промышленной и торговой сферах. Инициативы были сформулированы после встречи Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио, где также обсуждалась возможность заключения двустороннего соглашения об экономическом сотрудничестве.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Джей Ди Вэнс
  • США
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar