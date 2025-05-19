«По результатам — ноль»: Зеленского уличили в попытке создать видимость тесных связей с США
Депутат Журавлёв: Зеленский пытается создать иллюзию тесных связей с США
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Владимир Зеленский пытается создать видимость тесных связей с США, считает первый заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв. Так он в беседе с Life.ru прокомментировал отправку письма главой киевского режима американскому лидеру Дональду Трампу.
Депутат объяснил, что Зеленский стремится встречаться с любыми американскими представителями, чтобы поддерживать иллюзию сотрудничества.
Удалось встретиться с Вэнсом, который стал рьяным католиком, и это огромное достижение для Зеленского, который, кажется, только для этого и приехал в Ватикан. Только вот по результатам — ноль, одни общие слова и декларации, видно, что вице-президент США к украинскому диктатору относится, как минимум, пренебрежительно.
Напомним, Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо с предложениями по укреплению партнёрства в оборонно-промышленной и торговой сферах. Инициативы были сформулированы после встречи Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио, где также обсуждалась возможность заключения двустороннего соглашения об экономическом сотрудничестве.