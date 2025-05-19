Названа причина ДТП в Калмыкии, при котором погибли 7 человек

ДТП в Калмыкии с микроавтобусом, где погибли семь человек, предварительно, произошло по вине водителя, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительно, микроавтобус выехал на встречку, после чего произошло столкновение с грузовиком», — приводит сообщение РИА «Новости».

Официальный представитель управления СК по Калмыкии уточнил, что водитель госпитализирован.