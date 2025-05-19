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Регион
19 мая, 08:18

Названа причина ДТП в Калмыкии, при котором погибли 7 человек

ДТП в Калмыкии произошло по вине водителя микроавтобуса, выехавшего на встречку

ДТП в Калмыкии. Обложка © Telegram / МЧС Республики Калмыкия

ДТП в Калмыкии. Обложка © Telegram / МЧС Республики Калмыкия

ДТП в Калмыкии с микроавтобусом, где погибли семь человек, предварительно, произошло по вине водителя, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительно, микроавтобус выехал на встречку, после чего произошло столкновение с грузовиком», — приводит сообщение РИА «Новости».

Официальный представитель управления СК по Калмыкии уточнил, что водитель госпитализирован.

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Напомним, ночью 19 мая в Республике Калмыкия случилось ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса, который двигался из Волгограда в Астрахань. В момент аварии, случившейся на 1211-м км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань» в районе посёлка Цаган Аман Юстинского района, в салоне маршрутного транспортного средства находился 21 пассажир. В результате столкновения погибли семь человек, ещё 12 пострадали.

Никита Никонов
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