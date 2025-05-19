Не стоит угрожать: Трампа предостерегли от ошибок в разговоре с Путиным
Strategic Culture: Трампу не следует угрожать Путину санкциями против России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Президенту США Дональду Трампу лучше воздержаться от угроз санкциями в адрес российского лидера Владимира Путина во время возможного телефонного разговора, намеченного на понедельник, считает аналитик Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
По его мнению, такой шаг стал бы серьёзным просчётом. Прауд указал, что США уже намекали на готовность ввести новые ограничения, если конфликт на Украине не завершится в ближайшее время. Однако, как подчеркнул эксперт, если Трамп стремится к урегулированию ситуации, ему не следует идти по пути своего предшественника Джо Байдена, пытаясь оказывать давление на Москву подобными методами.
Разговор лидеров России и США может состояться уже сегодня. Планируется, что после разговора с Путиным глава Белого дома свяжется с Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО. Американский президент добавил, что надеется добиться прекращения огня в этот же день.