Президенту США Дональду Трампу лучше воздержаться от угроз санкциями в адрес российского лидера Владимира Путина во время возможного телефонного разговора, намеченного на понедельник, считает аналитик Ян Прауд в статье для Strategic Culture.

По его мнению, такой шаг стал бы серьёзным просчётом. Прауд указал, что США уже намекали на готовность ввести новые ограничения, если конфликт на Украине не завершится в ближайшее время. Однако, как подчеркнул эксперт, если Трамп стремится к урегулированию ситуации, ему не следует идти по пути своего предшественника Джо Байдена, пытаясь оказывать давление на Москву подобными методами.