«Мы их высоко ценим»: Песков рассказал о реальном отношении Кремля к усилиям США
Песков: Россия высоко ценит усилия США в урегулировании конфликта на Украине
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Посреднические усилия американской стороны в урегулировании конфликта на Украине высоко ценят в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что для Москвы будет предпочтительным вариант, в котором США смогут достичь целей СВО мирными средствами.
«Но если посреднические услуги США, — а мы их высоко ценим, мы признательны американской стороне, — если они действительно помогут нам достичь наших целей мирными средствами, то, естественно, это является предпочтительным», — заявил Дмитрий Песков.
Ранее Песков заявлял, что предпочтительным средством для достижения целей, поставленных в рамках специальной военной операции, остаётся дипломатия. Напомним, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным состоится 19 мая в 17:00 по мск. Основное внимание будет уделено урегулированию украинского конфликта, а также вопросам торговли между двумя странами.