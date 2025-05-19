Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 09:37

«Мы их высоко ценим»: Песков рассказал о реальном отношении Кремля к усилиям США

Песков: Россия высоко ценит усилия США в урегулировании конфликта на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Посреднические усилия американской стороны в урегулировании конфликта на Украине высоко ценят в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что для Москвы будет предпочтительным вариант, в котором США смогут достичь целей СВО мирными средствами.

«Но если посреднические услуги США, — а мы их высоко ценим, мы признательны американской стороне, — если они действительно помогут нам достичь наших целей мирными средствами, то, естественно, это является предпочтительным», — заявил Дмитрий Песков.

Не стоит угрожать: Трампа предостерегли от ошибок в разговоре с Путиным
Не стоит угрожать: Трампа предостерегли от ошибок в разговоре с Путиным

Ранее Песков заявлял, что предпочтительным средством для достижения целей, поставленных в рамках специальной военной операции, остаётся дипломатия. Напомним, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным состоится 19 мая в 17:00 по мск. Основное внимание будет уделено урегулированию украинского конфликта, а также вопросам торговли между двумя странами.

Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar