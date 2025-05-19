«Мы их высоко ценим»: Песков рассказал о реальном отношении Кремля к усилиям США

Посреднические усилия американской стороны в урегулировании конфликта на Украине высоко ценят в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что для Москвы будет предпочтительным вариант, в котором США смогут достичь целей СВО мирными средствами.

«Но если посреднические услуги США, — а мы их высоко ценим, мы признательны американской стороне, — если они действительно помогут нам достичь наших целей мирными средствами, то, естественно, это является предпочтительным», — заявил Дмитрий Песков.