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19 мая, 09:28

Песков: Вмешательство Франции во внутренние дела других стран — не новость

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления основателя Telegram Павла Дурова, отметив, что вмешательство Франции и других европейских стран во внутренние дела государств ЕС — не новость.

«Подобные попытки — не редкость. Франция, Великобритания, Германия давно вмешиваются в дела других государств. Просто сейчас на поверхность выходит лишь малая часть подобных эпизодов, а сколько их на самом деле — остается только догадываться», — отметил Песков.

Ранее Дуров сообщил, что получил просьбу «заставить замолчать консерваторов в Румынии» накануне президентских выборов. По его словам, инициатором обращения стало западноевропейское правительство. Позже он уточнил, что речь идет о главе французской разведки Николя Лернере. Дуров подчеркнул, что отказался выполнять эту просьбу.

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Независимый кандидат и действующий мэр Бухареста Никушор Дан получил 54,17% голосов во втором туре президентских выборов в Румынии по результатам подсчёта 98,56% бюллетеней.

Марина Фещенко
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