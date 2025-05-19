Песков: Вмешательство Франции во внутренние дела других стран — не новость

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления основателя Telegram Павла Дурова, отметив, что вмешательство Франции и других европейских стран во внутренние дела государств ЕС — не новость.

«Подобные попытки — не редкость. Франция, Великобритания, Германия давно вмешиваются в дела других государств. Просто сейчас на поверхность выходит лишь малая часть подобных эпизодов, а сколько их на самом деле — остается только догадываться», — отметил Песков.

Ранее Дуров сообщил, что получил просьбу «заставить замолчать консерваторов в Румынии» накануне президентских выборов. По его словам, инициатором обращения стало западноевропейское правительство. Позже он уточнил, что речь идет о главе французской разведки Николя Лернере. Дуров подчеркнул, что отказался выполнять эту просьбу.