В Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа на данный момент не готовится

На данный момент подготовка к встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не ведётся, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Нет, сейчас не готовится», — сказал Песков.

Телефонный разговор между лидерами был запланирован сегодня на 17:00. Песков заявил, что даст полную информацию об итогах переговорах, если они состоятся.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила на брифинге журналистам, что Дональд Трамп не исключает возможности личной встречи с Владимиром Путиным, но окончательное решение будет зависеть, в частности, от результатов их предстоящей телефонной беседы.