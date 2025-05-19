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19 мая, 14:30

В Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа на данный момент не готовится

Путин и Трамп. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Путин и Трамп. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

На данный момент подготовка к встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не ведётся, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Нет, сейчас не готовится», — сказал Песков.

Телефонный разговор между лидерами был запланирован сегодня на 17:00. Песков заявил, что даст полную информацию об итогах переговорах, если они состоятся.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила на брифинге журналистам, что Дональд Трамп не исключает возможности личной встречи с Владимиром Путиным, но окончательное решение будет зависеть, в частности, от результатов их предстоящей телефонной беседы.

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Сегодня, 19 мая, запланированы телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США. Этот разговор станет первым с момента их встречи 18 марта, на которой обсуждались вопросы разрешения украинского кризиса, ситуация на Ближнем Востоке и важные аспекты российско-американских отношений. Кремль отметил, что беседа будет учитывать результаты стамбульских переговоров.

Алиса Хуссаин
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