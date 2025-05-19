Дополнительные расходы: Финские таможенники оказались недовольны закрытием границы с РФ

Закрытие границы с Россией привело к дополнительным расходам финских таможенных служб. Теперь ведомству приходится тратить около 150-200 тысяч евро в месяц на командировочные расходы своих сотрудников. Общий объём дополнительных расходов, связанных с закрытием финско-российской границы, составляет около 450 тысяч евро в месяц, сообщает Yle.

Глава таможни Сами Ракшита подчеркнул критическую важность стратегического планирования в сложившейся ситуации. Он заявил о необходимости четкого определения дальнейшей политики в отношении границы, а именно, будет ли она в перспективе открыта или останется закрытой на неопределенный срок. Ракшита также обратил внимание на ограниченность ресурсов и терпения сотрудников таможенной службы, подчеркнув необходимость учета их интересов.