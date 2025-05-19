Дополнительные расходы: Финские таможенники оказались недовольны закрытием границы с РФ
Yle: Финские таможенники недовольны расходами из-за закрытия границы с РФ
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Закрытие границы с Россией привело к дополнительным расходам финских таможенных служб. Теперь ведомству приходится тратить около 150-200 тысяч евро в месяц на командировочные расходы своих сотрудников. Общий объём дополнительных расходов, связанных с закрытием финско-российской границы, составляет около 450 тысяч евро в месяц, сообщает Yle.
Глава таможни Сами Ракшита подчеркнул критическую важность стратегического планирования в сложившейся ситуации. Он заявил о необходимости четкого определения дальнейшей политики в отношении границы, а именно, будет ли она в перспективе открыта или останется закрытой на неопределенный срок. Ракшита также обратил внимание на ограниченность ресурсов и терпения сотрудников таможенной службы, подчеркнув необходимость учета их интересов.
Главный доверенный представитель профсоюза таможенников Яри Ниеминен выразил мнение о том, что правительству стоит рассмотреть возможность открытия одного из пограничных переходов. Это могло бы не только снизить финансовые затраты, но и улучшить рабочие условия для сотрудников.
Напомним, ограничения на границе начали вводиться в ноябре 2023 года. Власти Финляндии оправдывают свои действия необходимостью борьбы с «инструментальной иммиграцией». По их словам, мигранты из Ближнего Востока и Африки направляются в страну с помощью России. Финское правительство приняло решение о том, что граница с Россией останется закрытой до особого распоряжения.