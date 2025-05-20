Сенатор Джабаров сообщил о потере разума властями Финляндии

Член Совета Федерации Владимир Джабаров высказал резкую критику в адрес нынешних руководителей Финляндии. В интервью RT сенатор назвал действия финского правительства неразумными, прокомментировав решение о поставках вооружений Украине, финансируемых за счёт замороженных российских активов.

«Нынешние правители Финляндии потеряли разум. Страна, которая сначала получила независимость от Ленина, потом ей вернули независимость после разгрома во Второй мировой войне. Страна, которой позволили встать на ноги благодаря поставке из России энергоресурсов, леса и другого», — заявил он.

По словам Джабарова, подобные решения финского правительства будут учтены. Россия не оставит их без ответа. В Минобороны Финляндии объявляли о соглашении с Еврокомиссией, предусматривающем приобретение тяжёлых боеприпасов для Киева на сумму 90 миллионов евро. Происходит это за счёт доходов от замороженных в ЕС российских средств.