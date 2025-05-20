«Только на равных»: В Совфеде указали на важный вывод по итогам разговора Путина и Трампа

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв оценил итоги телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и хозяином Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, республиканец стал первым из американских лидеров, кто признал Россию равноправным участником международных отношений. Об этом политик сообщил в своём Telegram-канале.

Косачёв отметил, что после беседы сформировались две переговорные площадки: российско-американская, сосредоточенная на поиске путей урегулирования, и украинско-европейская, где обсуждаются варианты продолжения конфликта.

По мнению сенатора, западные страны стремятся вовлечь Трампа в коалицию, где Киев выступает как субъект, а Москва — как объект влияния. Он подчеркнул, что это позиция приводит к превращению Незалежной в инструмент, способный усилить напряжённость и создать угрозу глобального масштаба.

«Трамп первым понял, что Россия — такой же субъект международных отношений, как и все остальные, и что разговор с ней может быть только на равных», — пишет Косачёв.