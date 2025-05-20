В Усть-Илимске велосипедист погиб, упав головой под колёса проезжавшей машины

В Усть-Илимске 46-летний велосипедист попал под колёса иномарки и скончался на следующий день в больнице. По данному факту назначена проверка. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.

Страшная авария произошла 19 мая около 16:30 на проспекте Мира. По данным ведомства, велосипедист ехал по встречной полосе. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль. После этого 46-летний упал на проезжую часть, где в этот момент на «Ленд Ровере» проезжала 54-летняя местная жительница.

Момент аварии. Видео © Telegram / «ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38»

Мужчину срочно доставили в районную больницу. Но травмы были слишком серьёзными, и он скончался 20 мая в медицинском учреждении.

«По данному факту назначена проверка, по результатам которой будет принято правовое решение», — говорится в сообщении.