В России выявили медицинский картель на сумму 1,2 миллиарда рублей
ФАС: Выявлен картель на 1,2 млрд рублей на рынке медицинских инструментов
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Федеральная антимонопольная служба (ФНС) выявила медицинский картель на сумму 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Признаки нарушения обнаружены на торгах по поставке медицинских инструментов и расходных материалов на всей территории России», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено в отношении ООО «Фокус», ООО «Отримед» и ООО «Экстравижн». Эти компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Предварительная общая стоимость контрактов оценивается в 1 млрд 214 млн 19 тысяч 349 рублей. Если вина фирм подтвердится, им грозят оборотные штрафы.
Ранее Life.ru сообщал, как ФАС выявила картель в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на общую сумму в 827,9 миллиона рублей. В сговоре были шесть компаний, участвовавших в торгах на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл. Также служба разоблачила дорожный картель на 1,3 миллиарда в рамках нацпроекта.