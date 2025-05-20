В России выявили медицинский картель на сумму 1,2 миллиарда рублей

«Признаки нарушения обнаружены на торгах по поставке медицинских инструментов и расходных материалов на всей территории России», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено в отношении ООО «Фокус», ООО «Отримед» и ООО «Экстравижн». Эти компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Предварительная общая стоимость контрактов оценивается в 1 млрд 214 млн 19 тысяч 349 рублей. Если вина фирм подтвердится, им грозят оборотные штрафы.