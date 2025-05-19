ФАС нашла ограничения в доступе провайдеров в дома ПИК
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила ограничения в доступе интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
«По результатам анализа полученной информации служба выявила ограничения в доступе и возможность подключения к одному интернет-провайдеру только в тех ЖК, где управляющая компания входит в группу лиц ПИК и услуги связи предоставляются «Ловител» — единственным оператором самого застройщика», — уточнили в ФАС.
Подобная ситуация выявлена в четырёх регионах — Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти. ФАС направила запросы «Ловител» и десяти УК ПИК, которые должны предоставить информацию о числе поступивших запросов операторов, итогах их рассмотрения и причинах недопуска конкретных провайдеров. Если факты нарушений подтвердятся, в ФАС пообещали принять меры.
Напомним, в марте инфраструктура провайдера Lovit не смогла отразить DDoS-атаку. В результате этого инцидента пользователи, проживающие в ЖК застройщика ПИК, несколько дней не имели доступа к интернету и массово жаловались, что даже не могут попасть в собственные квартиры. После инцидента стало известно, что жильцы домов ПИКа готовят коллективные иски к застройщику и провайдеру Lovit. Стало известно, что директор провайдера Lovit Ляхова руководит ещё и департаментом в ПИК.