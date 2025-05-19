ФАС нашла ограничения в доступе провайдеров в дома ПИК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила ограничения в доступе интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

«По результатам анализа полученной информации служба выявила ограничения в доступе и возможность подключения к одному интернет-провайдеру только в тех ЖК, где управляющая компания входит в группу лиц ПИК и услуги связи предоставляются «Ловител» — единственным оператором самого застройщика», — уточнили в ФАС.