Life.ru выяснил, почему глава Lovit не давала конкурентам «зайти» в дома ЖК ПИК

Жильцы многоэтажек ПИК требуют проверить директора Lovit Марию Ляхову. Оказалось, что она совмещала руководство провайдером с постом топ-менеджера в самом ПИК. Это может объяснить тот факт, что собственникам квартир в ЖК не давали пользоваться Интернетом от других компаний по более доступным тарифам, сообщает SHOT.

Ляхова одновременно занимает должность директора ООО «Ловител» (Lovit) и директора департамента коммерческой недвижимости ПИК. В одном из интервью она заявляла, что выстраивает долгосрочные интересы с жителями их домов, «изучает их интересы и делает жизнь лучше».

Теперь разозлённые до крайней степени собственники квартир в доме застройщика, которые уже три дня живут без Интернета и нормального доступа в свои подъезды, написали более 70 обращений в ФАС. Сама Ляхова комментировать SHOT свою работу «по совместительству» отказалась и бросила трубку.