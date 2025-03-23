Life.ru выяснил, почему глава Lovit не давала конкурентам «зайти» в дома ЖК ПИК
SHOT: Директор провайдера Lovit Ляхова руководит ещё и департаментом в ПИК
Мария Ляхова. Фото © CRE Russia
Жильцы многоэтажек ПИК требуют проверить директора Lovit Марию Ляхову. Оказалось, что она совмещала руководство провайдером с постом топ-менеджера в самом ПИК. Это может объяснить тот факт, что собственникам квартир в ЖК не давали пользоваться Интернетом от других компаний по более доступным тарифам, сообщает SHOT.
Ляхова одновременно занимает должность директора ООО «Ловител» (Lovit) и директора департамента коммерческой недвижимости ПИК. В одном из интервью она заявляла, что выстраивает долгосрочные интересы с жителями их домов, «изучает их интересы и делает жизнь лучше».
Теперь разозлённые до крайней степени собственники квартир в доме застройщика, которые уже три дня живут без Интернета и нормального доступа в свои подъезды, написали более 70 обращений в ФАС. Сама Ляхова комментировать SHOT свою работу «по совместительству» отказалась и бросила трубку.
Люди давно жаловались, что ПИК при сдаче ЖК в эксплуатацию заключает эксклюзивные соглашения только с интернет-провайдером Lovit, который не отличается высоким качеством услуг. ПИК кроме ФАС также проверит прокуратура, Ростехнадзор и другие инстанции — после расследования SHOT ПРОВЕРКИ, агенты которой вскрыли явные недостатки в строительстве.
Напомним, что российский провайдер Lovit сообщил о DDoS-атаке, которая привела к сбоям в работе. В результате жители многоквартирных домов застройщика ПИК в Москве несколько дней сидели без доступа к Интернету и требовали решения проблемы. В расположенных в домах магазинах из-за сбоя не функционировали кассы, а люди не могли попасть в свои квартиры из-за отключения домофонов. 23 марта сообщалось, что подача Интернета была восстановлена.