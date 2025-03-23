Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 17:35

Life.ru выяснил, почему глава Lovit не давала конкурентам «зайти» в дома ЖК ПИК

SHOT: Директор провайдера Lovit Ляхова руководит ещё и департаментом в ПИК

Мария Ляхова. Фото © CRE Russia

Мария Ляхова. Фото © CRE Russia

Жильцы многоэтажек ПИК требуют проверить директора Lovit Марию Ляхову. Оказалось, что она совмещала руководство провайдером с постом топ-менеджера в самом ПИК. Это может объяснить тот факт, что собственникам квартир в ЖК не давали пользоваться Интернетом от других компаний по более доступным тарифам, сообщает SHOT.

Ляхова одновременно занимает должность директора ООО «Ловител» (Lovit) и директора департамента коммерческой недвижимости ПИК. В одном из интервью она заявляла, что выстраивает долгосрочные интересы с жителями их домов, «изучает их интересы и делает жизнь лучше».

Теперь разозлённые до крайней степени собственники квартир в доме застройщика, которые уже три дня живут без Интернета и нормального доступа в свои подъезды, написали более 70 обращений в ФАС. Сама Ляхова комментировать SHOT свою работу «по совместительству» отказалась и бросила трубку.

Люди давно жаловались, что ПИК при сдаче ЖК в эксплуатацию заключает эксклюзивные соглашения только с интернет-провайдером Lovit, который не отличается высоким качеством услуг. ПИК кроме ФАС также проверит прокуратура, Ростехнадзор и другие инстанции — после расследования SHOT ПРОВЕРКИ, агенты которой вскрыли явные недостатки в строительстве.

«Как бомж стою»: В ЖК ПИК образовались «очереди» на вход из-за нерабочего после сбоя в Lovit домофона
«Как бомж стою»: В ЖК ПИК образовались «очереди» на вход из-за нерабочего после сбоя в Lovit домофона

Напомним, что российский провайдер Lovit сообщил о DDoS-атаке, которая привела к сбоям в работе. В результате жители многоквартирных домов застройщика ПИК в Москве несколько дней сидели без доступа к Интернету и требовали решения проблемы. В расположенных в домах магазинах из-за сбоя не функционировали кассы, а люди не могли попасть в свои квартиры из-за отключения домофонов. 23 марта сообщалось, что подача Интернета была восстановлена.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar