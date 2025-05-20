Пробуждаем низменные инстинкты: Тру-крайм-контент призвали запретить и для взрослых
Омбудсмен Волынец призвала ограничить показ тру-крайм-контента не только детям
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Комментируя инициативу о запрете тру-крайм-контента для детей, детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец призвала распространить ограничения и на взрослых — потому что «съехать с крючков можно в любом возрасте».
Препарирование преступлений под увеличительным стеклом в любом случае вызывает интерес как минимум у детей и у молодёжи особенно. Где фокус внимания — там и активность. Это закон психологии. Если мы зацикливаем внимание ребёнка, молодого человека на таких страшных преступлениях, особенно когда рассказываем о маньяках, то таким образом пробуждаем вот эти низменные инстинкты в наших детях. Этот запрет должен быть абсолютно для всех возрастов, потому что «съехать с крючков» может человек в любом возрасте.
Омбудсмен подчеркнула, что подобные кинопродукты, шоу и книги расшатывают психическое здоровье граждан, вместо того чтобы сфокусировать внимание на чём-то созидательном, конструктивном, позитивном, светлом и прекрасном.
«В данном случае ребёнок является продуктом той информационной среды, в которой он находится. То есть какого героя видит ребёнок — на того он становится похож. Ребёнок не понимает, что такое хорошо, что такое плохо, он не обладает критическим мышлением. Он смотрит, проникается этим и старается подражать тому, что он видит», — говорит эксперт.
Напомним, общественники из организации «Отцы рядом» попросили Госдуму ограничить подросткам доступ к тру-крайм-контенту — историям о жестоких преступлениях и серийных убийцах. Такая инициатива родилась после жуткой истории из Бердянска, где 14-летняя поклонница битцевского маньяка убила маленькую девочку, а затем призналась, что это не первая её расправа.