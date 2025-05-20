Пробуждаем низменные инстинкты: Тру-крайм-контент призвали запретить и для взрослых

Препарирование преступлений под увеличительным стеклом в любом случае вызывает интерес как минимум у детей и у молодёжи особенно. Где фокус внимания — там и активность. Это закон психологии. Если мы зацикливаем внимание ребёнка, молодого человека на таких страшных преступлениях, особенно когда рассказываем о маньяках, то таким образом пробуждаем вот эти низменные инстинкты в наших детях. Этот запрет должен быть абсолютно для всех возрастов, потому что «съехать с крючков» может человек в любом возрасте.