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20 мая, 14:44

Пробуждаем низменные инстинкты: Тру-крайм-контент призвали запретить и для взрослых

Омбудсмен Волынец призвала ограничить показ тру-крайм-контента не только детям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Комментируя инициативу о запрете тру-крайм-контента для детей, детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец призвала распространить ограничения и на взрослых — потому что «съехать с крючков можно в любом возрасте».

Препарирование преступлений под увеличительным стеклом в любом случае вызывает интерес как минимум у детей и у молодёжи особенно. Где фокус внимания — там и активность. Это закон психологии. Если мы зацикливаем внимание ребёнка, молодого человека на таких страшных преступлениях, особенно когда рассказываем о маньяках, то таким образом пробуждаем вот эти низменные инстинкты в наших детях. Этот запрет должен быть абсолютно для всех возрастов, потому что «съехать с крючков» может человек в любом возрасте.

Ирина Волынец

Детский омбудсмен по Республике Татарстан

Препарирование преступлений под увеличительным стеклом в любом случае вызывает интерес как минимум у детей и у молодёжи особенно. Где фокус внимания — там и активность. Это закон психологии. Если мы зацикливаем внимание ребёнка, молодого человека на таких страшных преступлениях, особенно когда рассказываем о маньяках, то таким образом пробуждаем вот эти низменные инстинкты в наших детях. Этот запрет должен быть абсолютно для всех возрастов, потому что «съехать с крючков» может человек в любом возрасте.
Препарирование преступлений под увеличительным стеклом в любом случае вызывает интерес как минимум у детей и у молодёжи особенно. Где фокус внимания — там и активность. Это закон психологии. Если мы зацикливаем внимание ребёнка, молодого человека на таких страшных преступлениях, особенно когда рассказываем о маньяках, то таким образом пробуждаем вот эти низменные инстинкты в наших детях. Этот запрет должен быть абсолютно для всех возрастов, потому что «съехать с крючков» может человек в любом возрасте.

Омбудсмен подчеркнула, что подобные кинопродукты, шоу и книги расшатывают психическое здоровье граждан, вместо того чтобы сфокусировать внимание на чём-то созидательном, конструктивном, позитивном, светлом и прекрасном.

«В данном случае ребёнок является продуктом той информационной среды, в которой он находится. То есть какого героя видит ребёнок — на того он становится похож. Ребёнок не понимает, что такое хорошо, что такое плохо, он не обладает критическим мышлением. Он смотрит, проникается этим и старается подражать тому, что он видит», — говорит эксперт.

Лишить мрачных образцов для подражания: В ГД оценили идею запретить детям смотреть тру-крайм
Лишить мрачных образцов для подражания: В ГД оценили идею запретить детям смотреть тру-крайм

Напомним, общественники из организации «Отцы рядом» попросили Госдуму ограничить подросткам доступ к тру-крайм-контенту — историям о жестоких преступлениях и серийных убийцах. Такая инициатива родилась после жуткой истории из Бердянска, где 14-летняя поклонница битцевского маньяка убила маленькую девочку, а затем призналась, что это не первая её расправа.

Екатерина Хмелева
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