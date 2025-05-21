Не только редкозём: Что Россия может предложить США после снятия санкций Президент США Дональд Трамп заявил, что готов открыть рынок для России. Что Москва уже продаёт и что может предложить Вашингтону — в материале Life.ru. 20 мая, 21:35 Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились восстановить торговые отношения между Россией и США. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / FabrikaSimf, Frederic Legrand - COMEO

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил в своих социальных сетях, что Москва хочет восстановить торговые отношения с Вашингтоном. Американский лидер поддерживает эту идею.

За годы противостояния товарооборот между странами значительно снизился. Если в 2013 году он составлял 38,2 миллиарда долларов, то уже к 2023 году он сократился до 5,2 миллиарда. Среди факторов называют «геополитическую напряжённость» и «американские санкции и меры экспортного контроля», сообщает ТАСС.

Для восстановления торговли необходимо снятие взаимных ограничений. Всего Запад ввёл против России 28 595 санкций, заявил в марте Владимир Путин. При этом глава Минфина США Скотт Бессент считает, что они были неэффективными.

— Соединённые Штаты не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнёрами, но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации Байдена, — сказал Скотт Бессент.

Скотт Бессент. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян опасается, что санкции против России пока сохранятся.

— Часть санкций введена Конгрессом, и для их снятия нужно решение Конгресса. Но там нет большинства у сторонников идеи выведения России из санкционного режима, — объяснил Мирзаян, добавив, что ограничения не привели к коллапсу в российской экономике, но, с другой стороны, нанесли урон и привели к сокращению ВВП.

Что Россия продаёт США

По данным Бюро переписей США, Штаты продолжают закупать в России ядерное топливо, минеральные удобрения и платиноиды. Например, в 2023 году США импортировали из России обогащённый уран на 1,19 миллиарда долларов. Чуть меньше показатель у палладия. Несмотря на ограничения, Соединённые Штаты закупали турбореактивные двигатели.

— Мы должны принимать исключительно прагматичные решения. Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично. Они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием, — рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками «Деловой России».

Российские редкозёмы на рынок США

Россия готова продавать США и редкоземельные металлы. Глава государства сообщил, что у нас запасов больше, чем у Киева. Тем более что территории с месторождениями переходят под контроль ВС РФ.

— Мы готовы привлечь иностранных партнёров и на так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определённые. Мы готовы с нашими инопартнёрами, в том числе с американскими, работать и там, — отметил Владимир Путин.

В Штатах идею закупки редкозёмов у России не отвергли. Трамп заявил, что хотел бы покупать их у Москвы.

Нефть для США

В 2021 году, по данным ТАСС, поставки нефти в США вышли на объём 72,608 миллиона баррелей. Это было 3,3% импорта. Но 8 марта 2022 года 46-й президент США Джо Байден ввёл санкции, запрещающие поставку энергоносителей из России.

США продолжают импортировать нефть из России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

В 2023 году вскрылось, что в обход ограничений Вашингтон закупал нефть. Как минимум 37 тысяч баррелей было куплено в октябре, ещё 10 тысяч в ноябре. Да, США не добывает столько нефти, чтобы покрыть собственные потребности, поэтому приходится закупать за рубежом и российский продукт — неплохой вариант.

Что США продают России

Даже в условиях антироссийской риторики США продолжают поставлять товары в Россию. В 2024 году на российские рынки поступали продукты, вакцины и медицинские изделия.

При этом американские компании ушли из страны после начала 2022 года, но сейчас ищут способы вернуться в Россию. Кроме того, идут переговоры о покупке некоторых активов. Издание Bloomberg сообщило, что Москва и Вашингтон обсуждали покупку самолётов Boeing за счёт замороженных активов. Что в условиях некоторых проблем с авиацией в России нашей стране было бы выгодно. Но у американской администрации одно условие — прекращение огня на Украине.

Авторы Даниил Черных