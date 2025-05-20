Блогера-инцела Поднебесного освободили из СИЗО
Суд заменил Поднебесному содержание под стражей на запрет определённых действий
Алексей Поднебесный. Обложка © Telegram / Античеловек
Мера пресечения в отношении нижегородского блогера-миллионника Алексея Поднебесного, называющего себя инцелом, изменена на запрет определённых действий, в результате чего он был освобождён из СИЗО в Петербурге. В пресс-службе
Куйбышевского районного суда сообщили, что на медиаперсону наложены следующие ограничения: ему запрещено пользоваться Интернетом, посещать массовые мероприятия и раскрывать подробности дела в СМИ.
Известно, что заседание проходило в закрытом формате. Поднебесный был освобождён из-под стражи в зале суда.
Напомним, что Алексей Поднебесный был арестован в Петербурге по подозрению в педофилии. Его задержанию предшествовала публикация в Сети фото- и видеоматериалов, на которых он запечатлён в момент поцелуя с 15-летней школьницей. Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, события развивались так: сначала блогер контактировал с девочкой в ТЦ, после чего они направились в квартиру, где, как полагают следователи, имел место половой контакт. Сам Поднебесный отрицает совершение последнего действия.