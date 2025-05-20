Блогера-инцела Поднебесного освободили из СИЗО

Мера пресечения в отношении нижегородского блогера-миллионника Алексея Поднебесного, называющего себя инцелом, изменена на запрет определённых действий, в результате чего он был освобождён из СИЗО в Петербурге. В пресс-службе

Куйбышевского районного суда сообщили, что на медиаперсону наложены следующие ограничения: ему запрещено пользоваться Интернетом, посещать массовые мероприятия и раскрывать подробности дела в СМИ.