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Регион
20 мая, 15:39

Блогера-инцела Поднебесного освободили из СИЗО

Суд заменил Поднебесному содержание под стражей на запрет определённых действий

Алексей Поднебесный. Обложка © Telegram / Античеловек

Алексей Поднебесный. Обложка © Telegram / Античеловек

Мера пресечения в отношении нижегородского блогера-миллионника Алексея Поднебесного, называющего себя инцелом, изменена на запрет определённых действий, в результате чего он был освобождён из СИЗО в Петербурге. В пресс-службе

Куйбышевского районного суда сообщили, что на медиаперсону наложены следующие ограничения: ему запрещено пользоваться Интернетом, посещать массовые мероприятия и раскрывать подробности дела в СМИ.

Известно, что заседание проходило в закрытом формате. Поднебесный был освобождён из-под стражи в зале суда.

Развративший 15-летнюю девочку секс-блогер Поднебесный получил особый «тюремный статус»
Развративший 15-летнюю девочку секс-блогер Поднебесный получил особый «тюремный статус»

Напомним, что Алексей Поднебесный был арестован в Петербурге по подозрению в педофилии. Его задержанию предшествовала публикация в Сети фото- и видеоматериалов, на которых он запечатлён в момент поцелуя с 15-летней школьницей. Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, события развивались так: сначала блогер контактировал с девочкой в ТЦ, после чего они направились в квартиру, где, как полагают следователи, имел место половой контакт. Сам Поднебесный отрицает совершение последнего действия.

Ольга Сливченко
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