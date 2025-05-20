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Регион
20 мая, 20:25

Гладков: В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен водитель

Дрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Дрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Водитель «газели» получил ранения в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области. В результате детонации беспилотника транспортное средство загорелось. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями правого предплечья, спины и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он в своём телеграм-канале.

Российский боец отбил дрон ВСУ голыми руками
Российский боец отбил дрон ВСУ голыми руками

Совсем недавно Гладков также сообщал о сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника на территорию сельхозпредприятия в хуторе Церковный. В результате этой атаки пострадали две женщины, одна из которых получила тяжёлые ранения, включая открытую черепно-мозговую травму. А ранее в городе Шебекино в результате аналогичной атаки погибла женщина, ещё одна была ранена и госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.

Антон Голыбин
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