Гладков: В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен водитель

Водитель «газели» получил ранения в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области. В результате детонации беспилотника транспортное средство загорелось. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями правого предплечья, спины и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он в своём телеграм-канале.