Гладков: В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен водитель
Дрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Водитель «газели» получил ранения в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области. В результате детонации беспилотника транспортное средство загорелось. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями правого предплечья, спины и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он в своём телеграм-канале.
Совсем недавно Гладков также сообщал о сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника на территорию сельхозпредприятия в хуторе Церковный. В результате этой атаки пострадали две женщины, одна из которых получила тяжёлые ранения, включая открытую черепно-мозговую травму. А ранее в городе Шебекино в результате аналогичной атаки погибла женщина, ещё одна была ранена и госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.