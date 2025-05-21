«Должно случиться что-то очень суровое»: Трамп назвал команду Байдена бандитами и предателями

Президент США Дональд Трамп обвинил окружение своего предшественника Джо Байдена в государственной измене. По его словам, эти лица знали о проблемах Байдена с физическим и ментальным здоровьем, но молчали об этом.

«Они украли президентство Соединённых Штатов и поставили нас в большую опасность. Это предательство на самом высоком уровне! Они сделали это, чтобы уничтожить нашу страну», — заявил хозяин Белого дома в соцсети Truth Social.

По мнению американского лидера, окружение Байдена, зная о его когнитивных нарушениях, использовало устройство для автоматической подписи документов. Трамп также отметил, что бывший президент не поддерживал открытых границ и не говорил об этом.