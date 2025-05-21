«Должно случиться что-то очень суровое»: Трамп назвал команду Байдена бандитами и предателями
Трамп обвинил окружение Байдена в государственной измене
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп обвинил окружение своего предшественника Джо Байдена в государственной измене. По его словам, эти лица знали о проблемах Байдена с физическим и ментальным здоровьем, но молчали об этом.
«Они украли президентство Соединённых Штатов и поставили нас в большую опасность. Это предательство на самом высоком уровне! Они сделали это, чтобы уничтожить нашу страну», — заявил хозяин Белого дома в соцсети Truth Social.
По мнению американского лидера, окружение Байдена, зная о его когнитивных нарушениях, использовало устройство для автоматической подписи документов. Трамп также отметил, что бывший президент не поддерживал открытых границ и не говорил об этом.
«С этими предательскими бандитами, которые хотели уничтожить нашу страну, но не смогли, потому что появился я, должно случиться что-то очень суровое», — заключил он.
Ранее у Байдена выявили рак простаты с метастазами. Трамп пожелал ему скорейшего и успешного выздоровления. Врач-онколог Евгений Черёмушкин оценил шансы экс-президента США в борьбе с раком. Он пояснил, что современные методы терапии позволяют бороться с онкологическим заболеванием даже у пациентов преклонного возраста. Состояние Байдена будет зависеть от агрессивности опухоли.