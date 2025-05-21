В аэропорту Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
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В аэропорту Калуги в 05:00 мск были отменены запреты на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Там уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС.
«В аэропорту Калуга (Грабцево) в 05:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.
Напомним, что план «Ковёр» в воздушной гавани Калуги вступил в силу в 23:55 мск. Временные ограничения на приём и выпуск самолётов также ввели в аэропортах Ярославля и Костромы. Причины ограничений не уточняются.