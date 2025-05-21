«Разделение труда»: Трамп может быть не против жёстких методов ЕС по отношению к России

Президент США Дональд Трамп доволен жёсткой линией поведения Европейского союза (ЕС) в отношении Российской Федерации. Об этом сообщае т итальянское издание Corriere della Sera.

В статье указано, что, несмотря на диалог с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер положительно оценивает жёсткие меры, принимаемые европейскими государствами против Москвы. Издание подчёркивает, что Трамп видит в этом своеобразное «разделение труда».