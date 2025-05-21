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21 мая, 05:11

«Разделение труда»: Трамп может быть не против жёстких методов ЕС по отношению к России

Corriere della Sera: Трамп приветствует жёсткую позицию ЕС по России

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп доволен жёсткой линией поведения Европейского союза (ЕС) в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

В статье указано, что, несмотря на диалог с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер положительно оценивает жёсткие меры, принимаемые европейскими государствами против Москвы. Издание подчёркивает, что Трамп видит в этом своеобразное «разделение труда».

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Ранее хозяин Белого дома заявлял, что не спешит вводить новые санкции против России, рассчитывая на возможность дипломатического прогресса, в частности, по украинскому вопросу. Страны ЕС же утвердили дополнительные ограничительные меры в отношении РФ.

Антон Голыбин
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