«Они должны меня содержать»: Иосиф Пригожин отказался помогать старшим детям

Продюсер Иосиф Пригожин, который женат на певице Валерии, отказался помогать своим детям от предыдущих браков. Он отставил наследникам несколько объектов недвижимости, однако они продолжают жаловаться на проблемы и просить помощи, что весьма раздражает звезду.

Иосиф Пригожин отказался помогать своим детям. Обложка © Пятый канал

В интервью Пятому каналу Пригожин отказался считать себя «дойной машиной» и заявил, что не собирается «с соской всё время ходить» за детьми, хотя сердце за них очень болит. При этом продюсер уверен, что не он должен содержать взрослых наследников, а они его.