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Регион
21 мая, 08:06

«Они должны меня содержать»: Иосиф Пригожин отказался помогать старшим детям

Продюсер Пригожин заявил, что не собирается финансово помогать старшим детям

Иосиф Пригожин. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Иосиф Пригожин. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Продюсер Иосиф Пригожин, который женат на певице Валерии, отказался помогать своим детям от предыдущих браков. Он отставил наследникам несколько объектов недвижимости, однако они продолжают жаловаться на проблемы и просить помощи, что весьма раздражает звезду.

Иосиф Пригожин отказался помогать своим детям. Обложка © Пятый канал

В интервью Пятому каналу Пригожин отказался считать себя «дойной машиной» и заявил, что не собирается «с соской всё время ходить» за детьми, хотя сердце за них очень болит. При этом продюсер уверен, что не он должен содержать взрослых наследников, а они его.

«Они уже взрослые люди. Это они уже должны меня все содержать, а не я. Что должен был сделать? Я дал образование, дал знания, дал возможности, а мне-то никто ничего не давал», — отметил Пригожин.

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Ранее Иосиф Пригожин выделил самый главный недостаток своего характера. Он подчеркнул, что неудачи делают человека мудрым и успешным. Кроме того, продюсер назвал топ-5 вещей, без которых не выходит из дома.

Борис Эльфанд
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