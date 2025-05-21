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21 мая, 08:17

Владелец логова убийц из «Крокуса‎» потеряет свой бизнес в России

Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Касимову* запретили вести бизнес в России

Алишер Касимов*. Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Алишер Касимов*. Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Обвиняемый в содействии террористам, совершившим нападение на «Крокус сити холл», Алишер Касимов* лишён статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Как стало известно РИА «Новости» из регистрационных документов, его счета также заблокированы. Решение об исключении из Единого госреестра принято в соответствии с федеральным законом, основаниями для которого являются длительное отсутствие отчётности, истечение срока действия патента или наличие задолженностей.

По информации сервиса БИР-аналитика, в середине мая операции по счетам Касимова* были приостановлены, в результате чего заморожено более 122 тысяч рублей. Кроме того, по данным приставов, у Касимова имеется задолженность в размере около 55 тысяч рублей.

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Напомним, что именно Алишер Касимов* сдал в аренду квартиру одному из террористов. Он стал восьмым фигурантом дела о жестоком преступлении в «Крокусе», был арестован и отправлен в СИЗО до 22 мая. Искать арендатора Касимов* начал на обыкновенном сайте объявлений и после заключения договора даже не представлял, что именно замышляет его новый жилец.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Афонина
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