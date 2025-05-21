Владелец логова убийц из «Крокуса‎» потеряет свой бизнес в России

Обвиняемый в содействии террористам, совершившим нападение на «Крокус сити холл», Алишер Касимов* лишён статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Как стало известно РИА «Новости» из регистрационных документов, его счета также заблокированы. Решение об исключении из Единого госреестра принято в соответствии с федеральным законом, основаниями для которого являются длительное отсутствие отчётности, истечение срока действия патента или наличие задолженностей.

По информации сервиса БИР-аналитика, в середине мая операции по счетам Касимова* были приостановлены, в результате чего заморожено более 122 тысяч рублей. Кроме того, по данным приставов, у Касимова имеется задолженность в размере около 55 тысяч рублей.