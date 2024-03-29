Сдавший квартиру террористам из "Крокуса" Алишер Касимов обжаловал арест

Отправленный в СИЗО по делу о теракте в "Крокус сити холле" Алишер Касимов обжаловал решение суда об аресте. Именно он сдавал квартиру одному из террористов. Подозреваемый уверяет, что не знал о планах своих арендаторов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.