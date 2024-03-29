Сдавший квартиру террористам из "Крокуса" Алишер Касимов обжаловал арест
Алишер Касимов в суде. Обложка © Life.ru
Отправленный в СИЗО по делу о теракте в "Крокус сити холле" Алишер Касимов обжаловал решение суда об аресте. Именно он сдавал квартиру одному из террористов. Подозреваемый уверяет, что не знал о планах своих арендаторов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.
"Апелляционная жалоба на постановление Басманного суда Москвы о заключении Касимова под стражу поступила в суд", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 143 человек, пострадавшими числятся 382 посетителя "Крокуса". По делу о теракте задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, а также трое их сообщников. 26 марта был задержан и арестован ещё один человек — Алишер Касимов, который сдавал квартиру главарю террористов. 28 марта СК подтвердил связь боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.