Умер ещё один гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в "Крокусе"
Стихийный мемориал у "Крокуса". Обложка © Life.ru
Жертвой теракта в "Крокус сити холле" стал ещё один гражданин Белоруссии. Об этом сообщило посольство республики в России.
"Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года", — говорится в сообщении диппредставительства.
Ранее посольство сообщало о гибели в результате теракта гражданки Белоруссии 1978 года рождения, а позже стало известно, что жертвой трагедии мог стать ещё один гражданин Белоруссии.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 143 человек, пострадало 382 человека. По делу о теракте задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов. 28 марта СК подтвердил связь боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.