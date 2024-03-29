Умер ещё один гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в "Крокусе"

Жертвой теракта в "Крокус сити холле" стал ещё один гражданин Белоруссии. Об этом сообщило посольство республики в России.

"Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года", — говорится в сообщении диппредставительства.