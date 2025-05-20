«Огромная работа»: Бастрыкин раскрыл детали расследования теракта в «Крокусе»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что расследование теракта в «Крокус сити холле» завершено, и материалы дела, составляющие 500 томов, готовятся к передаче в суд.

Он также отметил, что во время расследования было проведено 300 осмотров и 2,5 тысячи судебных экспертиз. Вскоре со всеми этими важными документами будут ознакамливаться в суде.