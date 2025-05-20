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20 мая, 11:43

«Огромная работа»: Бастрыкин раскрыл детали расследования теракта в «Крокусе»

Бастрыкин: Дело о теракте в «Крокус Сити Холле» насчитывает 500 томов

Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что расследование теракта в «Крокус сити холле» завершено, и материалы дела, составляющие 500 томов, готовятся к передаче в суд.

«Уголовное дело насчитывает 500 томов. Проведена огромная следственная работа», — заявил Бастрыкин во время XIII Петербургского международного юридического форума.

Он также отметил, что во время расследования было проведено 300 осмотров и 2,5 тысячи судебных экспертиз. Вскоре со всеми этими важными документами будут ознакамливаться в суде.

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Напомним, что ужасная трагедия случилась 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле». Вооружённые люди совершили нападение во время концерта группы «Пикник», открыв огонь по зрителям и устроив пожар в здании. Теракт унёс жизни 145 человек, более 550 получили ранения. Четверых подозреваемых, пытавшихся скрыться в сторону украинской границы, задержали в Брянской области. Впоследствии, в конце августа, были задержаны ещё пять человек. На данный момент под стражей находятся 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе»: четверо обвиняются в непосредственном совершении преступления, остальные – в пособничестве.

Алиса Хуссаин
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