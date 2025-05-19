Суд отклонил иск пострадавшего от теракта в «Крокусе», требовавшего 1 млн рублей
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Пострадавшему в результате теракта в «Крокус Сити Холле» Андрею Загоскину отказали в удовлетворении иска к компании MSM Group, организатору концерта рок-группы «Пикник». Истец требовал 1 миллион рублей компенсации за причинение вреда здоровью, однако суд не нашёл оснований для удовлетворения его требований. Об этом сообщает ТАСС.
«Хорошевский районный суд Москвы решил: отказать Загоскину А. Н. в удовлетворении исковых требований», — заявил судья.
Напомним, что теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта 2024 года. Группа из четырёх вооружённых лиц осуществила нападение, открыв стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник», после чего был совершён поджог здания. В результате происшествия погибли 145 человек, число пострадавших превысило 550. Попытка скрыться с места преступления в направлении территории Украины была пресечена, подозреваемые были задержаны в районе Брянска. В конце августа того года следственными органами были задержаны ещё пять фигурантов дела. Общее число лиц, находящихся под стражей по обвинению, связанному с терактом в «Крокусе», составляет 19 человек, из которых четверо проходят как непосредственные исполнители, остальные — как пособники.