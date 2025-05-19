Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 16:17

Суд отклонил иск пострадавшего от теракта в «Крокусе», требовавшего 1 млн рублей

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Пострадавшему в результате теракта в «Крокус Сити Холле» Андрею Загоскину отказали в удовлетворении иска к компании MSM Group, организатору концерта рок-группы «Пикник». Истец требовал 1 миллион рублей компенсации за причинение вреда здоровью, однако суд не нашёл оснований для удовлетворения его требований. Об этом сообщает ТАСС.

«Хорошевский районный суд Москвы решил: отказать Загоскину А. Н. в удовлетворении исковых требований», — заявил судья.

Мосгорсуд продлил арест террористам из «Крокуса»
Мосгорсуд продлил арест террористам из «Крокуса»

Напомним, что теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта 2024 года. Группа из четырёх вооружённых лиц осуществила нападение, открыв стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник», после чего был совершён поджог здания. В результате происшествия погибли 145 человек, число пострадавших превысило 550. Попытка скрыться с места преступления в направлении территории Украины была пресечена, подозреваемые были задержаны в районе Брянска. В конце августа того года следственными органами были задержаны ещё пять фигурантов дела. Общее число лиц, находящихся под стражей по обвинению, связанному с терактом в «Крокусе», составляет 19 человек, из которых четверо проходят как непосредственные исполнители, остальные — как пособники.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar