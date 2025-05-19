Суд отклонил иск пострадавшего от теракта в «Крокусе», требовавшего 1 млн рублей

Пострадавшему в результате теракта в «Крокус Сити Холле» Андрею Загоскину отказали в удовлетворении иска к компании MSM Group, организатору концерта рок-группы «Пикник». Истец требовал 1 миллион рублей компенсации за причинение вреда здоровью, однако суд не нашёл оснований для удовлетворения его требований. Об этом сообщает ТАСС.