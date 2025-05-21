Кремль показал видео посещения Путиным строящейся Курской АЭС-2
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Кремль опубликовал видео поездки президента РФ Владимира Путина на строящуюся Курскую АЭС-2 в Курчатове. Главу государства во время посещения ядерного объекта сопровождали врио губернатора региона Александр Хинштейн, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер Марат Хуснуллин.
Путин на Курской АЭС-2. Видео © Телеграм / Кремль. Новости
Главе государства на АЭС провели экскурсию и рассказали о работе блоков станции.
Во время первого визита в освобождённую от ВСУ Курскую область президент приказал подключить к разминированию территорий больше сапёров. Глава государства отметил, что люди должны как можно скорее вернуться «к своим родным очагам». Также Путин поручил сохранить выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области.