Песков: По итогам поездки Путина в Курскую область кабмину будут даны поручения

По результатам поездки президента РФ Владимира Путина в Курскую область российскому правительству будут даны соответствующие распоряжения. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы слышали сами, что по ходу тех контактов, которые президент проводил в Курской области, он принимал решения. Они соответствующим образом, конечно, будут оформлены правительству. Конечно же, это будет принято к исполнению», — сказал спикер Кремля, отметив, что распоряжения будут оформлены с максимальной оперативностью.