Песков: По итогам поездки Путина в Курскую область кабмину будут даны поручения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
По результатам поездки президента РФ Владимира Путина в Курскую область российскому правительству будут даны соответствующие распоряжения. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы слышали сами, что по ходу тех контактов, которые президент проводил в Курской области, он принимал решения. Они соответствующим образом, конечно, будут оформлены правительству. Конечно же, это будет принято к исполнению», — сказал спикер Кремля, отметив, что распоряжения будут оформлены с максимальной оперативностью.
Напомним, 20 мая Владимир Путин прибыл в Курскую область впервые после её освобождения от ВСУ. В процессе он встретился с волонтёрами и местными жителями в гуманитарном штабе, а также узнал, как продвигается процесс строительства Курской АЭС-2. Врио губернатора региона Александра Хинштейн поблагодарил Путина за принятые в ходе визита решения, назвав их важными и справедливыми.