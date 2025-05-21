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Регион
21 мая, 10:28

Песков: По итогам поездки Путина в Курскую область кабмину будут даны поручения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

По результатам поездки президента РФ Владимира Путина в Курскую область российскому правительству будут даны соответствующие распоряжения. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы слышали сами, что по ходу тех контактов, которые президент проводил в Курской области, он принимал решения. Они соответствующим образом, конечно, будут оформлены правительству. Конечно же, это будет принято к исполнению», — сказал спикер Кремля, отметив, что распоряжения будут оформлены с максимальной оперативностью.

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Напомним, 20 мая Владимир Путин прибыл в Курскую область впервые после её освобождения от ВСУ. В процессе он встретился с волонтёрами и местными жителями в гуманитарном штабе, а также узнал, как продвигается процесс строительства Курской АЭС-2. Врио губернатора региона Александра Хинштейн поблагодарил Путина за принятые в ходе визита решения, назвав их важными и справедливыми.

Александр Юнашев
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