Песков: Россия готова всеми возможными средствами защищать своё судоходство

Россия намерена защищать своё судоходство всеми возможными средствами в рамках международного права, включая достаточно жёсткие меры, если это потребуется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать ситуацию после заявлений помощника президента Николая Патрушева, который ранее отмечал рост морских угроз со стороны Запада, подчеркнув, что Россия даст им «адекватный и соразмерный отпор».

«Всеми средствами, которые доступны России. А доступна достаточно широкая палитра средств. И, разумеется, в рамках международного законодательства. Но, как показывают последние события, связанные с попыткой пиратского нападения на один из танкеров, Россия показала, что она способна реагировать достаточно жёстко», — сказал Песков.