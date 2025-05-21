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Регион
21 мая, 13:16

«Все козыри»: Политолог объяснил, почему встреча Путина и Трампа пока невозможна

Политолог Маркелов: Личная встреча Путина и Трампа в настоящее время невозможна

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Личная встреча президентов РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на данном этапе переговоров невозможна, поскольку российский лидер может подкрепить свои слова «доказательной физикой процесса на поле боя», а его американский коллега нет. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов. По его словам, тактика слова в обмен на действия нашу страну не устраивает.

«Трамп не хочет встречаться. Почему? А какую физику он предъявит в разговоре? Вот эту болтовню? Поэтому у России все козыри пока, и Трамп это понимает и пока предложить ничего не может», — уверен собеседник «Царьграда».

Эксперт отметил, что проблема на текущей стадии переговоров заключается в том, что Запад пытается предложить РФ слова в обмен на действия. По словам Маркелова, западные глобалисты хотят, чтобы Москва согласилась первая на перемирие, однако это невозможно.

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Напомним, 19 мая Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Беседа президентов длилась более двух часов. Life.ru опубликовал полное заявление президента России по итогам разговора с американским коллегой. В частности, глава Белого дома оценил стремление РФ к мирному решению украинского конфликта.

Борис Эльфанд
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