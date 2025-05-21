«Все козыри»: Политолог объяснил, почему встреча Путина и Трампа пока невозможна

Личная встреча президентов РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на данном этапе переговоров невозможна, поскольку российский лидер может подкрепить свои слова «доказательной физикой процесса на поле боя», а его американский коллега нет. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов. По его словам, тактика слова в обмен на действия нашу страну не устраивает.

«Трамп не хочет встречаться. Почему? А какую физику он предъявит в разговоре? Вот эту болтовню? Поэтому у России все козыри пока, и Трамп это понимает и пока предложить ничего не может», — уверен собеседник «Царьграда».